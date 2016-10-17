Паскаль Верляйн: Я веду переговоры с «Форс Индией»
Пилот команды «Манор» Паскаль Верляйн может в
следующем сезоне перейти в «Форс Индия». Он ведет переговоры по этому поводу.
«В «Форс Индии» есть свободное место, и, конечно, мы ведём переговоры с ними. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В данный момент я полностью сосредоточен на работе в «Маноре». Мы хотим завершить сезон на высокой ноте», - цитирует Верляйна Autosport.
В текущем сезоне Паскаль Верляйн набрал одно очко, которое пока стало единственным для «Манора».
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