Дрогба отказался играть за «Монреаль» против «Торонто», не желая начинать матч на скамейке

Форвард «Монреаля» Дидье Дрогба не попал в заявку на матч регулярного чемпионата MLS против «Торонто» (2:2). Он был недоволен тем, что остался на скамейке запасных.

«Он не хотел принять то, что он не попал в стартовый состав и в итоге не захотел быть в заявке. Да, у него были проблемы с бедром, но он был готов играть. Мы будем принимать решение по этому поводу», - сказал главный тренер «Монреаля» Мауро Бьелло, которого цитирует ВВС.

38-летний Дидье Дрогба выходил на замену в двух из четырех последних матчах «Монреаля». В текущем сезоне в чемпионате MLS провел 22 матча и забил десять мячей при двух голевых передачах. Его контракт истекает в конце 2016 года.