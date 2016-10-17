Андрей Кузнецов: Надеюсь улучшить свой прошлогодний результат на «Кубке Кремля»

Лидер сборной России Андрей Кузнецов поделился ожиданиями в преддверии «Кубка Кремля».

- «Кубок Кремля» уникален тем, что это домашний турнир. На трибунах всегда много родственников и друзей, а это дополнительное давление и ответственность. Но в прошлом году мне удалось хорошо выступить, так что сейчас надеюсь только улучшить этот результат. Я знаю своего соперника, тренировался с ним. Хотя официальных матчей не проводил. Корты в Москве традиционно специфичные, к ним приходится дольше привыкать. Я начал тренироваться со среды. Так что к матчу полностью готов, - цитирует Кузнецова официальный сайт «Матч ТВ».

В первом круге теннисист Андрей Кузнецов сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей. Турнир «ВТБ Кубок Кремля» проходит в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября 2016 года.