Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.
Лидирует в рейтинге по-прежнему немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает Агнешка Радванска.
Россиянка Светлана Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге, Анастасия Павлюченкова - на 23-е. Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова сохранили свои позиции - 19-е, 24-е и 35-е места. Мария Шарапова поднялась на 91-ю строчку, Ирина Хромачева - на 93-ю.
Рейтинг WTA
Версия от 17 октября
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 8310 очков
2 (2). Серена Уильямс (США) - 7050
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 6050
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5097
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4440
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4425
7 (7). Мэдисон Киз (США) - 3797
8 (10). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3625
9 (8). Светлана Кузнецова (Россия) - 3540
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455
...19 (19). Елена Веснина (Россия) - 2094
...23 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1825
24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1740
...35 (35). Екатерина Макарова (Россия) - 1476
...91 (93). Мария Шарапова (Россия) - 690
...93 (94). Ирина Хромачева (Россия) - 690