Колмогоров хочет остаться на посту главного тренера сборной России по плаванию
Главный тренер сборной России по плаванию
Сергей Колмогоров будет бороться за то, чтобы остаться на этой работе. Он
заявил, что подал заявку на участие в конкурсе на должность.
«Я решил подать заявку на участие, как кандидат на пост главного тренера. Хочу отметить, что речь идет только о работе со сборной России по плаванию в бассейне», - приводит слова Колмогорова «Р-Спорт».
Напомним, под руководством Сергея Колмогорова сборная России завоевала четыре медали на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
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