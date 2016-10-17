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Жирков может восстановиться к матчу с «Дандолком»

Елена Корсунская
Источник:  BobSoccerКомментарии

Сегодня футболисты «Зенита» начинают подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы с «Дандолком».

Главный тренер Мирча Луческу проведет восстановительную тренировку, завтра после утреннего занятия петербургская команда вылетает в Ирландию. В среду на стадионе «Ориэл Парк» состоится предматчевая тренировка «Зенита» и пресс-конференция главного тренера.

Матч «Дандолк» - «Зенит» состоится 20 октября. По информации Bobsoccer, в матче с ирландцами сможет принять участие Юрий Жирков. Футболист получил повреждение стопы перед товарищеским матчем Россия - Коста-Рика (3:4). Не исключено и возвращение в основной состав Игоря Смольникова. 

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