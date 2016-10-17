КДК РФС рассмотрит удаление Кудряшова в матче «Спартак» – «Ростов»

Удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче против «Спартака» в десятом туре чемпионата России (0:1) станет предметом рассмотрения КДК РФС. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

«Поскольку Кудряшов получил прямую красную карточку, этот эпизод будет рассмотрен КДК. Сам футболист не сможет присутствовать на заседании, поскольку в среду его команда играет в Лиге чемпионов. Но мы запросили у него объяснение по эпизоду с удалением. Кроме того, просмотрим видео эпизода», - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, Кудряшов был удален в начале второго тайма за нарушение против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Также Григорьянц сообщил, что в связи с двумя красными карточками будет рассмотрено поведение «Ростова», а также поведение болельщиков обеих команд.