Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КДК РФС рассмотрит удаление Кудряшова в матче «Спартак» – «Ростов»

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче против «Спартака» в десятом туре чемпионата России (0:1) станет предметом рассмотрения КДК РФС. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.

«Поскольку Кудряшов получил прямую красную карточку, этот эпизод будет рассмотрен КДК. Сам футболист не сможет присутствовать на заседании, поскольку в среду его команда играет в Лиге чемпионов. Но мы запросили у него объяснение по эпизоду с удалением. Кроме того, просмотрим видео эпизода», - цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, Кудряшов был удален в начале второго тайма за нарушение против полузащитника «Спартака» Романа Зобнина. Также Григорьянц сообщил, что в связи с двумя красными карточками будет рассмотрено поведение «Ростова», а также поведение болельщиков обеих команд.

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Справедливо ли удалили Кудряшова?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КДК вызвал на заседание представителей «Факела» и «Динамо» по поводу инцидентов на матчеКДК РФС будет расследовать инциденты, которые произошли до и во время матча 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1). На заседание вызваны представители команд.«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия Орлова«Лидера по игре в премьер-лиге пока нет». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о пользе от финта Лодыгина в своей штрафной и логичной тройке лидеров после трети чемпионата.Сергей Веденеев: К «Зениту» нет предвзятости со стороны арбитров из МосквыБывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру питерцев в матче с «Уралом» в десятом туре РФПЛ.Чего хотят от Слуцкого коллекторы? Колонка Юрия ЦыбаневаЧего хотят от Слуцкого коллекторы? Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о матче ЦСКА – «Уфа» (1:0).«Урал» – «Зенит». Кокорин стал лучшим игроком матча по острым передачамВ матче 10-го тура премьер-лиги «Зенит» в гостях обыграл «Урал» – 2:0.Гинер заинтересовался строительством иранской ТЭСПрезидент ЦСКА Евгений Гинер подал заявку в ФАС на приобретение 49% компании, заключившей контракт на строительство ТЭС в Иране стоимостью 1 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».«Краснодар» хотел приобрести ПромесаРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, каких футболистов хотел приобрести клуб.Андрей Панюков: В России проще купить иностранца, чем вырастить своего игрокаПерешедший в «Брагу» российский нападающий Андрей Панюков рассказал, что в Европе молодому футболисту легче себя проявить, чем в России.Геннадий Орлов: У Карреры правильный подход к судействуКомментатор «Матч ТВ», эксперт «Советского спорта» Геннадий Орлов прокомментировал судейство в матче «Зенита» и «Урала» (2:0) в десятом туре РФПЛ.Андрей Кобелев: Против некоторых судьи не ошибаютсяАндрей Кобелев: Против некоторых судьи не ошибаютсяИзвестный футбольный специалист, экс-тренер московского «Динамо» в интервью «Советскому спорту» прокомментировал итоги 10-го тура РФПЛ.Борис Рапопорт: Жулиано и Дзюба были не похожи сами на себяБывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о выездной победе питерцев над «Уралом» (2:0) в 10-м туре чемпионата России.Виталий Шевченко: Лодыгин остается для Луческу основным голкиперомБывший главный тренер «Ростова», «Торпедо» и «Уралмаша» Виталий Шевченко считает, что наставник «Зенита» Мирча Луческу по-прежнему доверяет голкиперу Юрию Лодыгину, поэтому выпустил его на матч 10-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0).Анатолий Бышовец: «Спартак» и ЦСКА еще поборются с «Зенитом»Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал точку зрения, что питерцы сейчас показывают наиболее содержательный футбол в РФПЛ.Беленов может перейти в «Зенит»Вратарь «Анжи» Александр Беленов в зимнее трансферное окно может пополнить состав «Зенита», сообщают «Известия».Александр Бубнов: С «Уралом» «Зенит» играл в экономрежимеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выездную победу «Зенита» над «Уралом» в 10-м туре чемпионата России (2:0).Думбия может вернуться в ЦСКАФорвард «Ромы» Сейду Думбия, выступающий на правах аренды за «Базель», может вернуться в ЦСКА, сообщают «Известия».Олег Романцев: Фол Кудряшова на Зобнине больше чем на предупреждение не тянулСамый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал один из ключевых эпизодов в матче десятого тура чемпионата России, в котором красно-белые дома обыграли «Ростов» (1:0).«Анжи» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 19:30 мск«Анжи» примет сегодня «Терек» в десятом туре чемпионата России.Нобель Арустамян: Селихов может перейти в «Зенит» уже этой зимойКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе вратаря «Амкара» Александра Селихова в «Зенит».Валерий Карпин: Нарушение Кудряшова – это не красная карточкаЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин высказался об эпизоде с удалением защитника Федора Кудряшова в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» – «Ростов» (1:0).

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Артур Григорьянц
Артур Григорьянцвсе новости
Федор Кудряшов
Федор Кудряшоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение