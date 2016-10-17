КДК вызвал на заседание представителей «Факела» и «Динамо» по поводу инцидентов на матче

КДК РФС будет расследовать инциденты, которые произошли до и во время матча 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1). На заседание вызваны представители команд.

«По матчу «Динамо» и «Факела» мы рассмотрим произошедшие на стадионе беспорядки. Мы вызвали на заседание представителей клубов, руководителей служб безопасности клубов и делегата матча. Кроме того, нами были запрошены записи камер видеонаблюдения», - сказал глава КДК Артур Григорьянц. Его слова приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что по итогам беспорядков были задержаны девять человек. Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на 10 минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами.

Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.