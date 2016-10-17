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КДК вызвал на заседание представителей «Факела» и «Динамо» по поводу инцидентов на матче

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

КДК РФС будет расследовать инциденты, которые произошли до и во время матча 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1). На заседание вызваны представители команд.

«По матчу «Динамо» и «Факела» мы рассмотрим произошедшие на стадионе беспорядки. Мы вызвали на заседание представителей клубов, руководителей служб безопасности клубов и делегата матча. Кроме того, нами были запрошены записи камер видеонаблюдения», - сказал глава КДК Артур Григорьянц. Его слова приводит «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что по итогам беспорядков были задержаны девять человек. Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на 10 минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами.

Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.

Матч

Факел - Динамо - 2:1 (1:1)

Голы

Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 71 (2:1).

Состав

Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 81), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 89), Панченко, Бечирай, Маркелов

Предупреждения:

Иванов, 57; Шахов, 61 - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 76

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция

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