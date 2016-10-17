КДК вызвал на заседание представителей «Факела» и «Динамо» по поводу инцидентов на матче
КДК РФС будет расследовать инциденты, которые
произошли до и во время матча 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо»
(2:1). На заседание вызваны представители команд.
«По матчу «Динамо» и «Факела» мы рассмотрим произошедшие на стадионе беспорядки. Мы вызвали на заседание представителей клубов, руководителей служб безопасности клубов и делегата матча. Кроме того, нами были запрошены записи камер видеонаблюдения», - сказал глава КДК Артур Григорьянц. Его слова приводит «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что по итогам беспорядков были задержаны девять человек. Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на 10 минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами.
Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 71 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 81), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 89), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
Иванов, 57; Шахов, 61 - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 76
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция