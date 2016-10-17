В «Лужниках» запустили систему теплоснабжения

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на стадионе «Лужники» запущена система отопления.

- Работы по реконструкции стадиона идут с опережением графика. На сегодня выполнены все монолитные работы, завершены работы по формированию футбольного поля, высажена трава и идет внутренняя отделка. Также уже запустили тепло. В следующем году мы будем уже обживать новую арену, при необходимости готовы принять и матчи Кубка конфедераций ФИФА, - отметил Хуснуллин.

Напомним, спорткомплекс «Лужники» реконструируют к чемпионату мира 2018 году. Основные строительные работы планируется закончить в этом году.

После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей.