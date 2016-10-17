Шамиль Тарпищев: В этом году ожидаю увеличения посещаемости «Кубка Кремля»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль
Тарпищев поделился ожиданиями от «Кубка Кремля». Он сказал, что ожидает
увеличения посещаемости по сравнению с прошлым годом.
«Если в прошлом году посещаемость была 68 тысяч зрителей, то в этом году я жду больше. Считаю, что в этом году у нас будет не менее двух побед из четырех возможных, а народ в отличие от Запада у нас идет на своих.
Я думаю, что подогрев интереса к турниру из-за того, что очень много молодежи нашей. Они зазвучали на международной арене, так что есть на кого смотреть и за кого болеть. Я думаю, что кто-то из молодых сегодня выстрелит», - цитирует Тарпищева «Р-Спорт».
«Кубок Кремля» проходит в Москве с 17 по 23 октября.
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