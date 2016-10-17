Мария Шарапова: Все эти семь месяцев я боролась за свое имя

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою дисквалификацию за употребление мельдония.

- Все это время я сильно боролась за свой теннис, за свое имя. Все эти семь месяцев. Я много путешествовала, работала со своей командой. Я боролась, чтобы вернуться в следующем году, - цитирует Шарапову официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 91-е.