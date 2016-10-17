Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мария Шарапова: Все эти семь месяцев я боролась за свое имя

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свою дисквалификацию за употребление мельдония.

- Все это время я сильно боролась за свой теннис, за свое имя. Все эти семь месяцев. Я много путешествовала, работала со своей командой. Я боролась, чтобы вернуться в следующем году, - цитирует Шарапову официальный сайт «Матч ТВ». 

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев.

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 91-е.   

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова опустилась на девятое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Благотворительный турнир с участием Шараповой собрал более 600 тысяч долларовБлаготворительный теннисный турнир в Лас-Вегасе, в котором принимала участие россиянка Мария Шарапова, собрал более 600 тысяч долларов в фонд борьбы со СПИДом, сообщает официальный сайт турнира.Утренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсменУтренняя повестка: Шарапова в Вегасе, Кросби в больнице, Бентеке рекордсменТрадиционный ежедневный обзор «Советского спорта»: все самое интересное, что происходило с вечера до утраШарапова приняла участие в благотворительном турниреРоссийская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, приняла участие в благотворительном турнире в Лас-Вегасе.Кузнецова опустилась на восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card ШараповойОргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.Саманта Стосур: Шараповой не стоит рассчитывать на поддержку коллег. Интересно, как ее примут после возвращенияАвстралийская теннисистка Саманта Стосур подвергла критике решение CAS о сокращении дисквалификации Марии Шараповой.Экс-бойфренд Шараповой Димитров считает, что она заслужила дисквалификациюБывший бойфренд Марии Шараповой болгарский теннисист Григор Димитров считает, что спортсменка понесла заслуженное наказание за употребление мельдония.Анна Чакветадзе: Шарапова получит wild card на «Ролан Гаррос»Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе считает, что Мария Шарапова наверняка получит wild card на Открытый чемпионат Франции и другие крупные турниры после окончания срока дисквалификации.Виктор Янчук: Шарапова подготовится к «Ролан Гаррос», вопрос в ее психологическом состоянииЗаслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российская теннисистка Мария Шарапова, которая может вновь выступать на турнирах с 27 апреля 2017 года, чисто технически успеет подготовиться к Открытому чемпионату Франции, но ее психологическое состояние оставляет вопросы.ITF не планировала дисквалифицировать Шарапову на 4 года за мельдонийКак сообщается на официальном сайте ITF, в организации не планировали дисквалифицировать российскую теннисистку Марию Шарапову на четыре года за применение мельдония.Мария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийМария Шарапова: Мои бабушка с дедушкой принимают мельдонийНа следующий день после обнародования новости о сокращении срока дисквалификации Мария Шарапова дала сразу несколько интервью.Елена Веснина: Шарапова сможет вернуться на былой уровеньОлимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне сократить дисквалификацию Марии Шараповой на девять месяцев.Пресс-служба турнира WTA в Штутгарте: Были бы рады увидеть возвращение Шараповой на нашем турниреПредставитель пресс-службы турнира WTA в Штутгарте Виктория Вольрапп прокомментировала корреспонденту Spb.Sovsport.ru возможное участие Марии Шараповой в соревновании, которое пройдет с 24 по 30 апреля 2017 года.Адвокат Шараповой: CAS доказал, что решение ITF – абсолютный вымыселАдвокат российской теннисистки Марии Шараповой Джон Хэггерти высказался о решении Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) сократить дисквалификацию Шараповой на девять месяцев.Мария Шарапова: ITF требовала, чтобы меня дисквалифицировали на 4 годаЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о том, что Международная федерация тенниса настаивала на ее длительном отстранении от большого спорта.Рафаэль Надаль: Не могу позволить себе иметь мнение по делу ШараповойИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал сокращение дисквалификации Марии Шараповой с двух лет до 15 месяцев.Шарапова в понедельник сыграет выставочный матчЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова в ближайший понедельник примет участие в неофициальном матче.Джон Хэггерти: Из решения CAS ясно, ITF лгала, что предупреждала Шарапову о запрете мельдонияАдвокат российской теннисистки Джон Хэггерти прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой с 2 лет до 1 года и 3 месяцев.Nike: Мы рассчитываем сотрудничать с ШараповойИзвестный производитель спортивной одежды и обуви Nike надеется на восстановление сотрудничества с российской теннисисткой Марией Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости

Cпецпредложение