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Президент «Куньлуня»: В будущем планируем создать еще несколько китайских команд в КХЛ

Максим Кравченко
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

В КХЛ может появиться еще несколько клубов из Китая. Об этом заявила президент китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Эмма Ляо.

«В будущем наша группа компаний планирует создание нескольких команд КХЛ из Китая. Это позволит большему количеству китайских хоккеистов выступать на высшем уровне и совершенствоваться. Мы приступим к этим проектам, как только поставим на ноги текущий», - приводит слова Ляо «СЭ».

Напомним, что «Куньлунь Ред Стар» стал первым китайским клубом в КХЛ. Команда выступает в чемпионате с нынешнего сезона.

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