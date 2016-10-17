Кравчук поднялся на 70-е место в Чемпионской гонке ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.
Серб Новак Джокович занимает первое место в рейтинге, второе место осталось за британцем Энди Марреем, тройку замкнул швейцарец Станислас Вавринка.
Россиянин Андрей Кузнецов сохранил 45-ю строчку в Чемпионской гонке ATP, Михаил Южный поднялся на 52-е место, Карен Хачанов потерял одну позицию - 55-е место.
Заметно улучшил свое положение в рейтинге Константин Кравчук. После победы на турнире в Ташкенте он поднялся на 70-е место.
Чемпионская гонка ATP
Версия от 17 октября
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10600 очков
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 9685
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5060
4 (4). Милош Раонич (Канада) - 4690
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 4360
6 (6). Гаэль Монфис (Франция) - 3625
7 (7). Рафаэль Надаль (Испания) - 3300
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3205
9 (9). Томаш Бердых (Чехия) - 2880
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 2645
...45 (45). Андрей Кузнецов (Россия) - 950
...52 (53). Михаил Южный (Россия) - 810
...55 (54). Карен Хачанов (Россия) - 783
...70 (93). Константин Кравчук (Россия) - 699