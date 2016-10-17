Фалькао не сыграет против ЦСКА
Форвард «Монако» Радамель Фалькао не сыграет в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Колумбийский форвард продолжает восстанавливаться после травмы.
Как сообщает официальный сайт монегасков, Радамель будет тренироваться по индивидуальной программе. Он не попал в заявку команды на матч против московских армейцев.
Состав «Монако» на матч выглядит так:
Вратари: Даниэль Субашич, Морган Де Санктис, Сейду Си,
Защитники: Абду Диалло, Камиль Глик, Жемерсон, Бенжамен Менди, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе,
Полузащитники: Тьемуэ Бакайоко, Габриэл Бошилья, Фабиньо, Тома
Лемар, Жоау Моутинью, Кевин Ндорам, Бернарду Силва, Адама Траоре,
Нападающие: Гидо Каррильо, Валер Жермен, Корентен Жан, Килиан
Мбаппе.
Матч ЦСКА – «Монако» состоится 18 октября. Начало в 21:45 по Москве.