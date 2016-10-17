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Фалькао не сыграет против ЦСКА

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Форвард «Монако» Радамель Фалькао не сыграет в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Колумбийский форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

Как сообщает официальный сайт монегасков, Радамель будет тренироваться по индивидуальной программе. Он не попал в заявку команды на матч против московских армейцев.

Состав «Монако» на матч выглядит так:

Вратари: Даниэль Субашич, Морган Де Санктис, Сейду Си,

Защитники: Абду Диалло, Камиль Глик, Жемерсон, Бенжамен Менди, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе,

Полузащитники: Тьемуэ Бакайоко, Габриэл Бошилья, Фабиньо, Тома Лемар, Жоау Моутинью, Кевин Ндорам, Бернарду Силва, Адама Траоре,

Нападающие: Гидо Каррильо, Валер Жермен, Корентен Жан, Килиан Мбаппе.

Матч ЦСКА – «Монако» состоится 18 октября. Начало в 21:45 по Москве.

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