Кузнецова вернулась в Топ-10 Чемпионской гонки WTA
Американская теннисистка Серена Уильямс исключена из Чемпионской гонки WTA. Спортсменка снялась с итогового турнира в Сингапуре из-за травмы плеча.
Полячка Агнешка Радванска поднялась на второе место, румынка Симона Халеп замкнула тройку. Лидирует по-прежнему немка Анжелика Кербер.
Россиянка Светлана Кузнецова вошла в Топ-10 Чемпионской гонки. На три пункта улучшила свое положение Анастасия Павлюченкова - 24-е место.
Чемпионская гонка WTA
Версия от 17 октября
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) - 8000 очков
2 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 4975
3 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4728
4 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 4100
5 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 3736
6 (7). Мэдисон Киз (США) - 3637
7 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) - 3625
8 (8). Йоханна Конта (Великобритания) - 3455
9 (10). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 3170
10 (11). Светлана Кузнецова (Россия) - 3080
...17 (17). Елена Веснина (Россия) - 2094
...24 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1575
...25 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 1543
...30 (31). Екатерина Макарова (Россия) - 1476
...87 (88). Ирина Хромачева ( Россия) - 690.