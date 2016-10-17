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Кириос дисквалифицирован до 15 января 2017 года за неподобающее поведение на турнире в Шанхае

Максим Кравченко
Источник:  ATPКомментарии

Австралийский теннисист Ник Кириос дисквалифицирован АТР до 15 января 2017 года. Спортсмен наказан за поведение на турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

Во втором круге турнира в матче против немца Миши Зверева Кириос активно спорил с судьей, апеллировал к трибунам и демонстративно не играл в полную силу. За это он был дисквалифицирован, а также 16 000 долларов.

Ранее Кириоса уже дисквалифицировали на 28 дней. В 2014 году он сказал швейцарцу Стэну Вавринке во время матча, что австралийский теннисист Танаси Коккинакис занимался сексом с его девушкой.

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