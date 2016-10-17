Равиль Сабитов: 48 сборных на чемпионате мира и 24 на чемпионате Европы – это много

Российский тренер Равиль Сабитов прокомментировал новость о том, что количество команд-участниц чемпионатов мира и Европы будет увеличено.

- На мой субъективный взгляд, это не очень хорошая затея – логичнее, когда на такие турниры попадают действительно самые лучшие. Пусть при этом проводится меньше игр, но зато каждый матч получается более интересным, красочным и увлекательным. На прошедшем Евро, где участвовали 24 команды, было много проходных матчей, не интересных любителям футбола. Может быть, это и хорошо для отдельных команд, но с глобальной точки зрения – нет. 48 сборных на чемпионате мира и 24 на чемпионате Европы – это много, - цитирует Сабитова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино предложил увеличить число участников финальных стадий чемпионатов мира по футболу с 32 до 40 или 48.