Андрей Назаров: Потренировать СКА мечтает каждый тренер в нашей лиге

Бывший главный тренер СКА Андрей Назаров рассказал о своем опыте работы в петербургском клубе.

– Как сам себе пытаюсь объяснить – все дело в том, что я налетел на чемпионский сезон. Появляется двухметровый Назаров в очках, что-то пытается нам объяснить, а объяснять нечего – мы уже чемпионы. Даже сейчас тренировать СКА – это немного другая история.

Думаю, это мечта каждого тренера в нашей лиге – потренировать СКА. Но как получилось – так получилось.

Может быть, хоккеисты СКА не приняли меня из-за жесткости. Сейчас я через все это прошел, понял. Если следующий раз мне удостоится поработать с большим клубом – пластинку поменяю, общаться будем по-другому. Мы можем сто раз говорить «Горячо! Горячо!», но пока ты не обжегся по-настоящему – не поймешь. То же самое и здесь, – передает слова Назарова «Чемпионат.com».

Напомним, Андрей Назаров перешел в СКА летом 2015 года, сменив на посту главного тренера Вячеслава Быкова. В 22 матчах под руководством Андрея Назарова петербуржцы одержали 10 побед и находились на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Из-за неудовлетворительных результатов Назаров был уволен 16 октября того же года после поражения от «Ак Барса» (1:3). Место главного тренера СКА занял Сергей Зубов, работавший помощником в тренерском штабе Назарова. Сам Назаров через несколько дней вновь возглавил «Барыс».