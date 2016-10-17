Андрей Назаров: Потренировать СКА мечтает каждый тренер в нашей лиге
Бывший главный тренер СКА Андрей Назаров рассказал о своем опыте
работы в петербургском клубе.
– Как сам себе пытаюсь объяснить – все дело в том, что я налетел
на чемпионский сезон. Появляется двухметровый Назаров в очках, что-то пытается
нам объяснить, а объяснять нечего – мы уже чемпионы. Даже сейчас тренировать
СКА – это немного другая история.
Думаю, это мечта каждого тренера в нашей лиге – потренировать
СКА. Но как получилось – так получилось.
Может быть, хоккеисты СКА не приняли меня из-за жесткости.
Сейчас я через все это прошел, понял. Если следующий раз мне удостоится
поработать с большим клубом – пластинку поменяю, общаться будем по-другому. Мы
можем сто раз говорить «Горячо! Горячо!», но пока ты не обжегся по-настоящему –
не поймешь. То же самое и здесь, – передает слова Назарова «Чемпионат.com».
Напомним, Андрей Назаров
перешел в СКА летом 2015 года, сменив на посту главного тренера Вячеслава
Быкова. В 22 матчах под руководством Андрея Назарова петербуржцы одержали 10
побед и находились на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Из-за неудовлетворительных
результатов Назаров был уволен 16 октября того же года после поражения от
«Ак Барса» (1:3). Место
главного тренера СКА занял Сергей Зубов, работавший помощником в тренерском
штабе Назарова. Сам Назаров через несколько дней вновь возглавил
«Барыс».