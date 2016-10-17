Леонид Тягачев: Нам еще предстоят разборки с WADA

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, какие сложности предстоят новому главе организации. Он отметил, что следующему президенту предстоит непростой диалог с WADA.

«Нам еще предстоят разборки, связанные с WADA. Там грядут большие реформы, но тем не менее глава организации Макларен объявил, что приедет и будет проверять всех, кто участвовал на Олимпийских играх в Сочи. Только после этого они согласны пойти на смягчение [санкций против российских спортсменов]», - цитирует Тягачева «Собеседник».

Также Тягачев поделился своим мнением по поводу того, кто мог бы возглавить ОКР.

«Есть масса кандидатур, подходящих для этой должности. Тот же Вячеслав Фетисов, Миша Мамиашвили, Саша Попов, Саша Карелин... Все — олимпийские чемпионы. Есть кого назначить», - отметил экс-президент организации.

Напомним, что часть российских спортсменов не была допущена на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) после обвинений комиссии WADA в массовом употреблении допинга, которому способствовали государственные чиновники. На летнюю Паралимипиаду по той же причине российские спортсмены не были допущены в полном составе.