Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Тягачев: Нам еще предстоят разборки с WADA

Максим Кравченко
Источник:  СобеседникКомментарии

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев  рассказал, какие сложности предстоят новому главе организации. Он отметил, что следующему президенту предстоит непростой диалог с WADA.

«Нам еще предстоят разборки, связанные с WADA. Там грядут большие реформы, но тем не менее глава организации Макларен объявил, что приедет и будет проверять всех, кто участвовал на Олимпийских играх в Сочи. Только после этого они согласны пойти на смягчение [санкций против российских спортсменов]», - цитирует Тягачева «Собеседник».

Также Тягачев поделился своим мнением по поводу того, кто мог бы возглавить ОКР.

«Есть масса кандидатур, подходящих для этой должности. Тот же Вячеслав Фетисов, Миша Мамиашвили, Саша Попов, Саша Карелин... Все — олимпийские чемпионы. Есть кого назначить», - отметил экс-президент организации.

Напомним, что часть российских спортсменов не была допущена на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) после обвинений комиссии WADA в массовом употреблении допинга, которому способствовали государственные чиновники. На летнюю Паралимипиаду по той же причине российские спортсмены не были допущены в полном составе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
WADA потратило 2,5 миллиона долларов на расследование ситуации с допингом в РоссииВсемирное антидопинговое агентство потратило более 2,5 миллионов долларов на расследование допинговых случаев в российском спорте.Гендиректор WADA: Не считаю выполнимым предложение Владимира Путина, каждый спортсмен имеет право на лечениеГенеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли оценил миры, которые были приняты в России после ряда скандалов с применением запрещенных препаратов известными спортсменами.Александр Жуков: Когда тяжелобольные спортсмены выигрывают у здоровых - это как-то странноГлава ОКР Александр Жуков на олимпийском саммите в Лозанне предложил сделать информацию о выдаче спортсменам терапевтических исключений полностью открытой.Томас Бах: Надо дать России возможность ответить на обвинения МакларенаПрезидент МОК Томас Бах считает, что Россия должна получить возможность ответить на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.WADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентстваWADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентстваНа V Олимпийском саммите МОК обсудили возможные перемены в структуре и работы WADA.Александр Жуков: В WADA не должно быть преференций по национальному признакуПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался по поводу национального состава представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он считает, что в этом вопросе имеет место несправедливость.Томас Бах: Новый орган, отвечающий за тесты на допинг, нужно создать до Олимпиады-2018Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал инициативу о создании нового независимого органа, отвечающего за тестирование спортсменов на запрещенные препараты. Он подчеркнул, что эта инстанция должна быть создана до начала зимней Олимпиады-2018 в Пхенчане (Южная Корея).WADA получит больше власти над национальными антидопинговыми федерациямиВсемирное антидопинговое агентство (WADA) будет иметь больше полномочий в работе с национальными антидопинговыми федерациями. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.Полный доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет опубликован в конце октябряПолная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликован до конца октября.Исповедь на ВАДАнную тему. На саммите МОК определят будущее борьбы с допингомИсповедь на ВАДАнную тему. На саммите МОК определят будущее борьбы с допингомВ субботу на саммите МОК в Лозанне будут решать вопрос реорганизации Всемирного антидопингового агентства.Глава USADA: Хакеры – мошенники, развязавшие клеветническую кампанию против честных спортсменовГлава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт снова обвинил хакеров из группы Fancy Bears в противозаконной и аморальной деятельности.Министерство спорта хочет выйти из числа учредителей РУСАДАWADA: Не все данные, опубликованные хакерами Fancy Bears, соответствуют данным системы ADAMSКак сообщает официальный сайт WADA, не все данные, обнародованные хакерской группой Fancy Bears после взлома базы данных организации, содержали в себе точную информацию.WADA признало решение CAS сократить дисквалификацию ШараповойВсемирное антидопинговое агентство (WADA) признает решение Спортивного арбитражного суда о сокращении срока дисквалификации Марии Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.Хакеры обнародовали шестую часть документов WADAГруппа хакеров Fancy Bear сегодня опубликовала шестую часть базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA).Хуан Антонио Самаранч: Антидопинговые лаборатории в Сочи и Москве были как Содом и Гоморра. МОК недоволен работой WADAВице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч-младший подверг критике деятельность WADA и российских антидопинговых институтов.Ричард Паунд: Мы видим срежиссированную попытку отвлечь внимание от проблем России с допингомБывший глава WADA Ричард Паунд прокомментировал слова члена исполкома МОК Сергея Бубки и президента НОК Аргентины Херардо Вертхейена, подвергших критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.Мельдоний остался в списке запрещенных веществ на 2017 годСегодня на официальном сайте WADA был опубликован список запрещенных веществ на будущий год.Сергей Бубка: «Чистые» спортсмены перестали доверять WADA в связи с последними событиямиЧлен исполкома Международного олимпийского комитета и бывший кандидат на пост президента IAAF Сергей Бубка подверг критике деятельность Всемирного антидопингового агентства.Дмитрий Саутин: Терапевтические исключения? Этот какой-то бредДвукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин полагает, что для применения запрещенных препаратов у спортсменов не может быть уважительных причин.

WADA
WADA

Cпецпредложение