Albus NoX Luna вылетела с чемпионата мира по League of Legends

Команда из СНГ Albus NoX Luna покинула чемпионат мира по League of Legends.



ANOX в четвертьфинальном матче проиграла пятерке из H2K со счетом 3:0. Таким образом, команда из СНГ заняла 5-8 место, заработав 166 000 долларов. Коллектив H2K в полуфинальном матче сыграет с Samsung Galaxy. В другом полуфинале встретятся SK Telecom T1 и ROX Tigers. Матчи пройдут 22 и 23 октября.



Гранд-финал чемпионата мира состоится 29 октября в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд турнира достиг отметки 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.



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