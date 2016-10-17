Игорь Егоров: Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова
Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче со «Спартаком» (0:1).
- Удаление правильное, потому что, во-первых, имели место безрассудные действия (со стороны Кудряшова), во-вторых, нарушение могло привести к очень серьезной травме. Сейчас открытая подошва с шипами приравнивается к холодному оружию. Все пункты указывают на то, что игрока можно было удалять.
Игрок мог попасть, например, в голову, он мог оставить соперника инвалидом. Представляете, приходит игрок на матч и умирает там, что у нас происходило уже. Еще раз повторю, открытая подошва приравнивается у нас к холодному оружию, - цитирует Егорова ТАСС.
Напомним, что на 45-й минуте встречи судья Владислав Безбородов удалил Кудряшова за нарушение правил в центре поля против полузащитника красно-белых Романа Зобнина.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция