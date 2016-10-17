Игорь Егоров: Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова

Бывший арбитр Игорь Егоров прокомментировал удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче со «Спартаком» (0:1).

- Удаление правильное, потому что, во-первых, имели место безрассудные действия (со стороны Кудряшова), во-вторых, нарушение могло привести к очень серьезной травме. Сейчас открытая подошва с шипами приравнивается к холодному оружию. Все пункты указывают на то, что игрока можно было удалять.

Игрок мог попасть, например, в голову, он мог оставить соперника инвалидом. Представляете, приходит игрок на матч и умирает там, что у нас происходило уже. Еще раз повторю, открытая подошва приравнивается у нас к холодному оружию, - цитирует Егорова ТАСС.

Напомним, что на 45-й минуте встречи судья Владислав Безбородов удалил Кудряшова за нарушение правил в центре поля против полузащитника красно-белых Романа Зобнина.