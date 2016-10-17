Беллуччи обыграл Илкела и вышел во второй раунд «Кубка Кремля»
Матч первого раунда «Кубка Кремля» между турком Чемом Илкелом и бразильцем Томасом Беллуччи завершился победой бразильского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:5, 6:1 в пользу Беллуччи.
Матч продолжался один час и 25 минут. Беллучи сделал четыре эйса против одного у соперника. Оба теннисиста совершили по три двойных ошибки. В следующем раунде Беллуччи сыграет с победителем пары Андрей Кузнецов (Россия) – Гвидо Пелья (Аргентина).
Москва (Россия)
Турнир АТР
«Кубок Кремля»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250 долларов
Первый раунд
Матч
Илкел Ч. (Турция) - Беллуччи Т. (Бразилия) - 5:7, 1:6
Место и дата
17 октября 11:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически