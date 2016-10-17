Сергей Рыжиков: Бог или Аллах мстят «Рубину» за такое расставание с Бердыевым

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о проблемах команды. Он отметил, что негативно повлиял на ситуацию уход Курбана Бердыева с поста главного тренера.

«Мне иногда кажется, что «Рубину» мстит Аллах или Бог за то, что с таким человеком заслуженным так расстались. Сегодня ты царь, а завтра тебя выпнут, как прокаженного, и еще грязью польют. Так что, может, за это «Рубин» и расплачивается. С другой стороны, жить с одним тренером 11 или 12 лет, а потом перестроить фундамент заново — всегда сложно. Пока стройка у нас тяжело получается. Наше дело исправлять, трудиться на благо «Рубина». Пока все сложно», - цитирует Рыжикова «Реальное время».

Курбан Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год. Вместе с командой он пробился в премьер-лигу, затем дважды стал чемпионом России, одни раз завоевал Кубок России, выступал с командой в Лиге чемпионов и Лиге Европы.