Станислав Сухина: Оценка рефери матча «Спартак» – «Ростов» должна быть хорошей
Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче со «Спартаком» (0:1).
- Решение судьи было верным, на сегодняшний день - это красная карточка. Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей, - цитирует Сухину «Р-Спорт».
Напомним, что на 45-й минуте встречи судья Владислав Безбородов удалил Кудряшова за нарушение правил в центре поля против полузащитника красно-белых Романа Зобнина. На 74-й минуте был удален еще один защитник - Сесар Навас за две желтые карточки.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция