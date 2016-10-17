Станислав Сухина: Оценка рефери матча «Спартак» – «Ростов» должна быть хорошей

Заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче со «Спартаком» (0:1).

- Решение судьи было верным, на сегодняшний день - это красная карточка. Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей, - цитирует Сухину «Р-Спорт».

Напомним, что на 45-й минуте встречи судья Владислав Безбородов удалил Кудряшова за нарушение правил в центре поля против полузащитника красно-белых Романа Зобнина. На 74-й минуте был удален еще один защитник - Сесар Навас за две желтые карточки.