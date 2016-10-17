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«Динамо» (Киев) наказано частичным закрытием трибун в УПЛ за демонстрацию фанатами нацистских и дискриминационных символов

Максим Кравченко
Источник:  «Футбол24»Комментарии

КДК Федерации футбола Украины (ФФУ) наказал киевское «Динамо» закрытием трех секторов домашнего стадиона (НСК «Олимпийский»). Причина в поведении фанатов чемпиона Украины.

Как сообщает «Футбол 24», причиной наказания систематическое использование и демонстрация зрителями символики, которая содержит нацистские символы и носит дискриминационный характер. КДК мотивирует такое жесткое наказание тем, что нарушения носили систематический характер. Такое нарушение, в частности, было зафиксировано на матче «Олимпик» - «Динамо» (0:4).

Если со стороны «Динамо» не будет апелляции и решение вступит в силу, то дисквалификация выпадет на матч 13-го тура УПЛ «Динамо» – «Карпаты».

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