В Москве пройдет Power Pro Show 2016
С 28 по 30 октября в Москве пройдет самое масштабное мероприятие в сфере здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга - Power Pro Show 2016. Помимо традиционных выставки и турнира его гостей ожидает первый всероссийский бизнес-форум, посвященный рынку спортивного питания.
Бизнес-форум пройдет в первый день выставки 28 октября. Гостями станут дистрибьюторы, компании-произво
В России столь масштабный форум, посвященный спортивному питанию пройдет впервые. В павильон «Экспоцентра» съедутся не только представители индустрии, но и эксперты и аналитики, представители Росконтроля. Например, Владимир Левченко, управляющий, биржевой эксперт и ведущий радиостанции Business FM, представит доклад на тему влияния экономики на рынок и расскажет как прогнозировать курс валют. А Николас Коро, один из самых известных маркетологов России, расскажет о психологии покупательского поведения. Форум будет интересен не только бизнесменам, но и новичкам в этой сфере, так как его вечерняя сессия будет полностью посвящена теме открытия собственного магазина спортивного питания. Как организовать торговое пространство, работу персонала и сохранить наценку расскажет Екатерина Богачева, известный консультант в области брендинга и мерчендайзинга.
Бизнес-форум будет разделен на четыре специализированн
Power Pro Show 2016 пройдет в Москве, Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», расположенном по адресу: Краснопресненская наб., 14. Бизнес-форум состоится в павильоне 3.