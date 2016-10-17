В Москве пройдет Power Pro Show 2016

С 28 по 30 октября в Москве пройдет самое масштабное мероприятие в сфере здоровья, красоты, фитнеса и бодибилдинга - Power Pro Show 2016. Помимо традиционных выставки и турнира его гостей ожидает первый всероссийский бизнес-форум, посвященный рынку спортивного питания.

Бизнес-форум пройдет в первый день выставки 28 октября. Гостями станут дистрибьюторы, компании-произво дители и представители магазинов спортивного питания, которым будет интересно обсудить особенности и будущее рынка спортивного питания. Темы дня: тенденции развития, каналы продвижения, оптовая торговля ритейл и мерчендайзинг. Эксперты планируют обсудить более двадцати актуальных для бизнеса тем, в том числе: «Как будет меняться рынок? Каков новый образ покупателя? Как сменить негатив на позитив в головах потребителя?».

В России столь масштабный форум, посвященный спортивному питанию пройдет впервые. В павильон «Экспоцентра» съедутся не только представители индустрии, но и эксперты и аналитики, представители Росконтроля. Например, Владимир Левченко, управляющий, биржевой эксперт и ведущий радиостанции Business FM, представит доклад на тему влияния экономики на рынок и расскажет как прогнозировать курс валют. А Николас Коро, один из самых известных маркетологов России, расскажет о психологии покупательского поведения. Форум будет интересен не только бизнесменам, но и новичкам в этой сфере, так как его вечерняя сессия будет полностью посвящена теме открытия собственного магазина спортивного питания. Как организовать торговое пространство, работу персонала и сохранить наценку расскажет Екатерина Богачева, известный консультант в области брендинга и мерчендайзинга.

Бизнес-форум будет разделен на четыре специализированн ые сессии, объединенные тематикой. Регистрация участников начнется в 12:00, приблизительное время окончания 18:30.

Power Pro Show 2016 пройдет в Москве, Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», расположенном по адресу: Краснопресненская наб., 14. Бизнес-форум состоится в павильоне 3.