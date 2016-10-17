«Краснодар» и «Шальке» рассудит англичанин Клаттенбург

Английская бригада арбитров во главе с Марком Клаттенбуром будет работать на матче группового раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и «Шальке».

Помогать главному арбитру будут Джейк Коллин и Саймон Беннетт. Дополнительные помощники - Андре Марринер и Стюарт Эттуэлл, четвертый судья - Иан Хассин.

Матч «Краснодар» - «Шальке» состоится 20 октября в Краснодаре. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После двух туров в активе «Краснодара» и «Шальке» по шесть очков.