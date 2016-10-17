Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» и «Шальке» рассудит англичанин Клаттенбург

Елена Корсунская
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Английская бригада арбитров во главе с Марком Клаттенбуром будет работать на матче группового раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и «Шальке». 

Помогать главному арбитру будут Джейк Коллин и Саймон Беннетт. Дополнительные помощники - Андре Марринер и Стюарт Эттуэлл, четвертый судья - Иан Хассин.

Матч «Краснодар» - «Шальке» состоится 20 октября в Краснодаре. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи. 

После двух туров в активе «Краснодара» и «Шальке» по шесть очков. 

Матч

Краснодар - Шальке 04

Место и дата

20 октября 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На матч «Дандолк» – «Зенит» назначен чех ЗелинкаМатч между «Дандолком» и «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы будет обслуживать чешская бригада судей во главе с Мирославом Зелинкой.Жирков может восстановиться к матчу с «Дандолком»Сегодня футболисты «Зенита» начинают подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы с «Дандолком».«Краснодар» хотел приобрести ПромесаРуководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, каких футболистов хотел приобрести клуб.Нобель Арустамян: Миранчука предлагают «Зениту», «Спартаку», «Краснодару» и «Рубину»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, в каком клубе может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.Игорь Шалимов: Желаю Кирьякову удачиГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов на пресс-конференции после матча с «Арсеналом» (0:0) рассказал о сложностях преодоления насыщенной обороны.Сергей Кирьяков: 0:0 с «Краснодаром» – достойный результатГлавный тренер тульского «Арсенала» Сергей Киьяков на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» (0:0) рассказал о своей первой игре в роли тренера команды премьер-лиги.Немножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезалНемножко беременный «Краснодар». О том, как Кирьяков Шалимова срезалОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о матче «Арсенал» – «Краснодар» (0:0).Привет из девяностых. Как Шалимов с Кирьяковым вничью сыгралиПривет из девяностых. Как Шалимов с Кирьяковым вничью сыгралиРедко посреди сезона случается игра, когда обоих соперников выводят на матч новые главные тренеры.«Краснодар» не смог победить «Арсенал» в РФПЛ«Арсенал» и «Краснодар» сыграли вничью (0:0) в матче десятого тура премьер-лиги в Туле.Форвард «Шальке» Эмболо перенес операцию и пропустит 4-6 месяцевНападающий «Шальке» Бреэль Эмболо был успешно прооперирован после перелома голеностопа. Как сообщает официальный сайт клуба, срок восстановления составит от четырех до шести месяцев.«Арсенал» - «Краснодар». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Краснодаром».Сергей Кирьяков: Будем использовать против «Краснодара» новую схему игрыГлавный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Краснодаром».Аксель Витсель: Мы ни разу не проиграли, так что это хорошее начало сезонаПолузащитник «Зенита» Аксель Витсель после матча десятого тура премьер-лиги с «Уралом» (2:0) подвел итоги первой трети чемпионата.«Арсенал» обыграл «Краснодар» в матче молодежных командМатч десятого тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Арсенала».Нападающий «Шальке» Эмболо получил перелом голеностопа и пропустит матч с «Краснодаром»Форвард «Шальке» Бреэль Эмболо в сегодняшнем матче седьмого тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:1) получил серьезную травму. Об этом сообщил главный тренер клуба из Гельзенкирхена Маркус Вайнцирль.«Аугсбург» и «Шальке» сыграли вничьюМатч седьмого тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Сергей Галицкий: Можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на полПрезидент «Краснодара» Сергей Галицкий обратился к болельщиками, которые не успели приобрести билеты на матч Лиги Европы против «Шальке».«Краснодар» продал все билеты на матч с «Шальке» за два дняВ матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Шальке» будет аншлаг, сообщает официальный сайт российской команды.Наиль Измайлов: УЕФА не может арестовать счета «Спартака», они находятся в РоссииВице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал ситуацию с возможным арестом счетов московского клуба.Ари раскрыл причину ухода из «Спартака»Нападающий «Краснодара» Ари вспомнил о времени, проведенном в московском «Спартаке».

Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение