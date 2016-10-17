Дибала продлит контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлил действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, вопрос о продлении контракта уже решен, сторонам лишь осталось оформить сделку официально. Контракт будет продлен до 2021 года, а его зарплата составит 4,5 миллиона евро.

Напомним, что Пауло Дибала оформил дубль в последнем матче чемпионата Италии против «Удинезе» (2:1). В текущем сезоне 23-летний нападающий провел девять матчей за «Юве» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.