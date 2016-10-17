Дибала продлит контракт с «Ювентусом»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлил действующий контракт.
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Tuttosport, вопрос о
продлении контракта уже решен, сторонам лишь осталось оформить сделку
официально. Контракт будет продлен до 2021 года, а его зарплата составит 4,5
миллиона евро.
Напомним,
что Пауло Дибала оформил дубль в последнем матче чемпионата Италии против «Удинезе»
(2:1). В текущем сезоне 23-летний нападающий провел девять матчей за «Юве» и
забил четыре мяча при двух голевых передачах.
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