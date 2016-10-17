На матч «Дандолк» – «Зенит» назначен чех Зелинка
Матч между «Дандолком» и «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы будет обслуживать чешская бригада судей во главе с Мирославом Зелинкой.
Помогать арбитру будут Ондржей Пеликан и Ян Патак. Дополнительными помощниками рефери назначены Ян Илек и Радек Пржигода, четвертый судья - Иво Надворник.
Матч состоится 20 октября в Ирландии. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
После двух туров «Зенит» лидирует в группе D с шестью очками, у «Дандолка» - четыре очка и второе место.
Матч
Место и дата
20 октября 22:05, Ориэль Парк, Текстовая трансляция
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