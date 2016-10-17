Итальянский арбитр Орсато будет работать на матче «Ростов» – «Атлетико»
Матч
группового турнира Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико» обслужит
итальянская бригада судей. Главным арбитром будет Даниэле Орсато.
Помощниками
главного арбитра на линии в этом матче будут Джанлука
Кариолато и Лоренцо Манганелли. Дополнительные помощники арбитра за воротами
- Паоло Маццолени и Кармине Руссо. Четвертым
арбитром будет Маттео Пассери.
Матч «Ростов» - «Атлетико» состоится 19 октября. Начало матча в 21:45 по Москве.
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