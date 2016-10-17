Игорь Лебедев высказался за ужесточение наказания болельщиков за беспорядки
Депутат
Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал последние
инциденты на российских стадионах с участием болельщиков. Также он рассказал о
мерах, которые стоит принять для борьбы с этими явлениями.
«Тот клуб, который являлся
хозяином в этой игре, несет ответственность за подобные ситуации
и несет ответственность за их решения. Ответственность лежит
на клубе и на руководстве стадионов, которые были обязаны обеспечить
безопасность на время проведения футбольных матчей и до,
и после.
Ситуация нельзя сказать, чтобы
критическая, но довольно неприятная. И так нас со всех сторон
пытаются пнуть по поводу домашнего чемпионата, различные санкции, угрозы,
а мы еще сами даем повод подобным поведением болельщиков, чтобы
начать эти разговоры», — цитирует Лебедева телеканал «360».
Депутат считает, что необходимо ужесточать меры наказания
к болельщикам, которые допускают подобные правонарушения,
и требования к стадионам, которые принимают матчи чемпионата России.
Ранее
стало известно, что по итогам беспорядков на матче 17-го тура первенства ФНЛ «Факел»
- «Динамо» (2:1) были задержаны девять человек. Матч по ходу второго тайма был
прерван примерно на десять минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и
несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики
«Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми
креслами.
Кроме того, в воскресенье в перерыве встречи 13-го тура ПФЛ зоны «Запад» между командами «Торпедо» (Владимир) и «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты устроили массовую драку. На поле выбежали несколько десятков болельщиков обеих клубов. Разгорелась потасовка, которая длилась несколько минут. Беспорядки были остановлены сотрудниками правоохранительных органов Владимира.