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Игорь Лебедев высказался за ужесточение наказания болельщиков за беспорядки

Максим Кравченко
Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал последние инциденты на российских стадионах с участием болельщиков. Также он рассказал о мерах, которые стоит принять для борьбы с этими явлениями.

«Тот клуб, который являлся хозяином в этой игре, несет ответственность за подобные ситуации и несет ответственность за их решения. Ответственность лежит на клубе и на руководстве стадионов, которые были обязаны обеспечить безопасность на время проведения футбольных матчей и до, и после.

Ситуация нельзя сказать, чтобы критическая, но довольно неприятная. И так нас со всех сторон пытаются пнуть по поводу домашнего чемпионата, различные санкции, угрозы, а мы еще сами даем повод подобным поведением болельщиков, чтобы начать эти разговоры», — цитирует Лебедева телеканал «360».

Депутат считает, что необходимо ужесточать меры наказания к болельщикам, которые допускают подобные правонарушения, и требования к стадионам, которые принимают матчи чемпионата России.

Ранее стало известно, что по итогам беспорядков на матче 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1) были задержаны девять человек. Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на десять минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами. Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.

Кроме того, в воскресенье в перерыве встречи 13-го тура ПФЛ зоны «Запад» между командами «Торпедо» (Владимир) и «Текстильщик» (Иваново) (0:0) фанаты устроили массовую драку. На поле выбежали несколько десятков болельщиков обеих клубов. Разгорелась потасовка, которая длилась несколько минут. Беспорядки были остановлены сотрудниками правоохранительных органов Владимира.

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