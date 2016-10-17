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Федерация лыжных гонок России расторгла контракт с тренером Бургермайстером

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) прекратила сотрудничество с тренером Рето Бургермайстером, сообщила президент федерации Елена Вяльбе.

- Группы Бургермайстера больше не существует, мы расторгли с ним контракт, - сказала Вяльбе ТАСС. - Это рабочий процесс. 

Ранее стало известно, что лыжники Сергей Устюгов, Евгений Белов и Станислав Волженцев, а также Антон Гафаров и Ермил Вокуев, покинули группу тренера Бургермайстера и физиотерапевта Изабель Кнауте. Уход был вызван внутренним конфликтом между спортсменами и специалистом.

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