Вратарь «Сибири» Салак выбыл до конца сезона

Голкипер «Сибири» Александр Салак пропустит оставшиеся матчи сезона из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт новосибирского клуба.



Напомним, что Александр получил травму в матче со «Спартаком». Вчера и сегодня в Новосибирске было проведено медицинское обследование, на основании которого была определена степень тяжести повреждения. Для восстановления ему потребуется полгода. Таким образом, сезон 2016/2017 для вратаря завершен досрочно.

Также, в играх с «Торпедо» и ХК «Сочи» получили повреждения еще два хоккеиста «Сибири». Артем Артемов пропустит месяц, а Дамир Жафяров – полтора.

В текущем сезоне 29-летний Александр Салак провел 15 матчей за «Сибирь». Коэффициент надежности- 1,96, процент отраженных бросков - 93,9%.