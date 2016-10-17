Карасев обслужит матч «Наполи» – «Бешикташ»
Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч группового раунда Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и турецким «Бешикташем», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать Карасеву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, дополнительными арбитрами назначены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертый арбитр - Алексей Лебедев.
Матч «Наполи» - «Бешикташ» состоится 19 октября в Неаполе.
Матч
Место и дата
19 октября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
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