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Карасев обслужит матч «Наполи» – «Бешикташ»

Елена Корсунская
Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч группового раунда Лиги чемпионов между итальянским «Наполи» и турецким «Бешикташем», сообщает официальный сайт УЕФА. 

Помогать Карасеву будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, дополнительными арбитрами назначены Сергей Лапочкин и Сергей Иванов, четвертый арбитр - Алексей Лебедев. 

Матч «Наполи» - «Бешикташ» состоится 19 октября в Неаполе.  

Матч

Наполи - Бешикташ

Место и дата

19 октября 21:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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