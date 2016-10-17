Карелин может стать главой ОКР вместо Жукова
Знаменитый российский борец Александр Карелин – вероятный кандидат
на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). В последнее время эту
должность занимал Александр Жуков.
Как сообщает Russia Today,
ссылаясь на собственный источник, близкий к ОКР, Карелин может занять эту
должность в ближайшее время. Ранее наиболее вероятным кандидатом считалась
российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.
Ранее президент
России Владимир Путин заявил, что Александр Жуков
хочет сосредоточиться на работе в Государственной думе, где он получил
кресло первого заместителя председателя.
49-летний Александр Карелин – трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, многократный чемпион мира и Европы.
Олимпийское беспокойство. Кто заменит Жукова в ОКР?
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