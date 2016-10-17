Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Авангард- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Анжи- : -Терек
Футбол  Ливерпуль- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карелин может стать главой ОКР вместо Жукова

Максим Кравченко
Источник:  Russia TodayКомментарии

Знаменитый российский борец Александр Карелин – вероятный кандидат на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). В последнее время эту должность занимал Александр Жуков.

Как сообщает Russia Today, ссылаясь на собственный источник, близкий к ОКР, Карелин может занять эту должность в ближайшее время. Ранее наиболее вероятным кандидатом считалась российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Александр Жуков хочет сосредоточиться на работе в Государственной думе, где он получил кресло первого заместителя председателя.

49-летний Александр Карелин – трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, многократный чемпион мира и Европы.

Олимпийское беспокойство. Кто заменит Жукова в ОКР?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Леонид Тягачев: Нам еще предстоят разборки с WADAБывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, какие сложности предстоят новому главе организации. Он отметил, что следующему президенту предстоит непростой диалог с WADA.Олимпийское беспокойство. Кто заменит Жукова в ОКР?Олимпийское беспокойство. Кто заменит Жукова в ОКР?Представляем наш рейтинг возможных преемников Александра Жукова на посту президента Олимпийского комитета России.Дмитрий Песков: Резких действий по смене деятельности главы ОКР не будетПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с уходом со своего поста президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.Светлана Журова: Человек 20 могли бы возглавить ОКРСветлана Журова: Человек 20 могли бы возглавить ОКРОлимпийская чемпионка Турина прокомментировала последние новости о возможных изменениях в руководстве ОКР и реорганизации Минспорта.А может быть Карелин? А также другие вопросы, которые оставил владимирский форумА может быть Карелин? А также другие вопросы, которые оставил владимирский форумНи один из предыдущих форумов «Россия спортивная держава» не создавал столько информповодов и не вызывал такого резонанса, как нынешний.Светлана Феофанова: Исинбаева способна изменить всю ситуацию в российском спортеРоссийская прыгунья с шестом Светлана Феофанова прокомментировала информацию о возможном назначении Елены Исинбаевой на пост главы ОКР.Дмитрий Песков: Путин не разговаривал с Исинбаевой об ОКРПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин предложил пост президента ОКР двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.Виталий Мутко: Президент ОКР должен быть освобожденнымМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что президент Олимпийского комитета России должен быть освобожден от других обязанностей.Кто должен возглавить новое агентство, управляющее спортом в России (опрос)Жуков покинет пост президента ОКРПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков покинет свой пост в связи с занятостью в Государственной думе.Александр Карелин: Не может быть такой аккредитованной дисциплины как ММАТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин считает, что смешанные единоборства (ММА) нужно лишить государственной аккредитации.Александр Жуков: Когда тяжелобольные спортсмены выигрывают у здоровых - это как-то странноГлава ОКР Александр Жуков на олимпийском саммите в Лозанне предложил сделать информацию о выдаче спортсменам терапевтических исключений полностью открытой.Александр Жуков: В WADA не должно быть преференций по национальному признакуПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался по поводу национального состава представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он считает, что в этом вопросе имеет место несправедливость.Бал олимпийцев состоится 1 декабря в Москве1 декабря в Москве состоится очередной Бал олимпийцев России, на котором будут чествовать чемпионов и призеров Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.Александр Карелин: Мне не нравится то, что сейчас происходит с футболомТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин рассказал о своем отношении к современному российскому футболу.Александр Жуков: Крупнейшие спортивные проекты стали частью экономики, они меняют облик городовКрупнейшие спортивные проекты необходимо обсуждать на экономических форумах. Такое мнение мнение высказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», в программу которого включена панельная сессия «Спортивная индустрия — возможности для эффективных инвестиций».«Норникель» выплатит ОКР более 1 млрд рублейВице-президент «Норникеля» Елена Безденежных сообщила, что компания в рамках спонсорского соглашения выплатит Олимпийскому комитету России (ОКР) 1 миллиард 250 миллионов рублей в течение пяти лет.ОКР компенсировал спортивным федерациям расходы на оплату услуг иностранных тренеровОлимпийский комитет России (ОКР) компенсировал спортивным федерациям расходы на оплату услуг иностранных тренеров, сообщается на официальном сайте ОКР.Александр Жуков: На саммите МОК я буду говорить о реорганизации WADA

Александр Жуков
Александр Жуковвсе новости
Александр Карелин
Александр Карелинвсе новости
ОКР
ОКР

Cпецпредложение