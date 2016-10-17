Карелин может стать главой ОКР вместо Жукова

Знаменитый российский борец Александр Карелин – вероятный кандидат на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). В последнее время эту должность занимал Александр Жуков.

Как сообщает Russia Today, ссылаясь на собственный источник, близкий к ОКР, Карелин может занять эту должность в ближайшее время. Ранее наиболее вероятным кандидатом считалась российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Александр Жуков хочет сосредоточиться на работе в Государственной думе, где он получил кресло первого заместителя председателя.

49-летний Александр Карелин – трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, многократный чемпион мира и Европы.