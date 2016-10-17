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Муса может вернуться в ЦСКА

Елена Корсунская
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Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА.

По информации Nigerianeye.com, если футболист не сможет проявить себя в английском клубе, то «Лестер» продаст его обратно в армейский клуб. 

- Ахмеда по-прежнему любят и высоко ценят в ЦСКА, где он играл в течение пяти сезонов. Если ему не удастся проявить себя в Англии, то он всегда может вернуться в ЦСКА, - сообщил источник, близкий к футболисту. 

Напомним, что Муса перешел в «Лестер» в июле 2016 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел за англичан пять матчей, но результативными действиями не отметился.  

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