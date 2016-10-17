Знарок взял 27 хоккеистов на матчи выездной серии

Тренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матчах выездной серии против «Сибири», новокузнецкого «Металлурга» и «Авангарда».

Вратари: Микко Коскинен, Игорь Шестеркин, Евгений Иванников.

Защитники: Антон Белов, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Патрик Херсли, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Стив Мозес, Сергей Плотников, Николай Прохоркин, Виктор Тихонов, Александр Хохлачев, Вадим Шипачев.

Напомним, 18 октября в 15:30 СКА сыграет в Новосибирске с «Сибирью», матч с «Металлургом» пройдет 20 октября в Новокузнецке и начнется в 15:00, а игра против «Авангарда» состоится в 22 октября в Омске в 14:00.

После 22 матчей СКА с 54 очками занимает первое место в Западной конференции.