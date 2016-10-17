Алексей Николаев: В прессе больше обсуждается работа арбитров, нежели игра команд

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Николаев считает, что сейчас в прессе судейство обсуждается больше, чем сам футбол.

- Так всегда и было, что в прессе больше обсуждается работа арбитров, нежели игра самих команд, это часть футбола. Если попросить журналистов об этом не писать, все равно ничего не поменяется. Это часть нашей профессии, мы к этому привыкли. Обсуждение судейства идет не только после топовых матчей, хотя они, конечно, приковывают больше внимания.Как бы ни было порой обидно читать некоторые отзывы, - продолжил собеседник агентства, - в один миг этого не изменишь. Возможно, с годами получится изменить сознание людей и смотреть на футбол, как на игру, а не искать какие-то негативные моменты. Нам нужно стремиться, чтобы это изменить, - цитирует Николаева ТАСС.

В начале октября пост главы судейского департамента РФС покинул Валентин Иванов, после чего Николаев был назначен на эту должность.