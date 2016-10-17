«Россиянка» сыграет с «Баварией» в 1/8 финала женской Лиги чемпионов
Футболистки подмосковной «Россиянки» сыграют с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала женской Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 9 и 10 ноября, ответные - 16 и 17 ноября.Лига чемпионовЖенщины1/8 финала»Россиянка» (Химки) - «Бавария» (Германия)»Пари Сен-Жермен» (Франция) – «БИИК-Казыгурт» (Казахстан),»Барселона» (Испания) – «Твенте» (Нидерланды),»Славия» (Чехия) – «Русенгорд» (Швеция),»Манчестер Сити» (Англия) – «Брондбю» (Дания),»Брешия» (Италия) – «Фортуна Йёрринг» (Дания),»Лион» (Франция) – «Цюрих» (Швейцария),»Эскильстуна Юнайтед» (Швеция) – «Вольфсбург» (Германия).
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