«Амур» уступил «Салавату Юлаеву» по буллитам
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Салаватом
Юлаевом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4
(Б).
В составе «Амура» шайбы забрасывали Томаш Зогорна, Вячеслав
Ушенин, Ян Коларж и Вячеслав Литовченко. У «Салавата» отличились Сами Леписте, Кирилл
Капризов, Игорь Макаров и Евгений Бодров. Решающий буллит в активе Максима
Майорова
«Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице
Восточной конференции, имея в активе 36 очков. У «Амура» 27 очков и десятое
место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Салават Юлаев - 4:5 Б. (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Зогорна 4:43 (1:0). Лепистё (Умарк, Хартикайнен), 7:45 (1:1 - бол.). Ушенин В. (Ли, Ушенин В.), 14:51 (2:1). Коларж (Рамстедт, Зогорна), 38:59 (3:1 - бол.). Капризов (Арзамасцев, Хрипунов), 39:15 (3:2). Макаров 39:34 (3:3). Бодров Е. (Лисин), 48:53 (3:4). Литовченко (Бывальцев, Зуб), 55:06 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Майоров - 4:5.
Место и дата
17 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция