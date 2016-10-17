«Амур» уступил «Салавату Юлаеву» по буллитам

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Салаватом Юлаевом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 5:4 (Б).

В составе «Амура» шайбы забрасывали Томаш Зогорна, Вячеслав Ушенин, Ян Коларж и Вячеслав Литовченко. У «Салавата» отличились Сами Леписте, Кирилл Капризов, Игорь Макаров и Евгений Бодров. Решающий буллит в активе Максима Майорова

«Салават Юлаев» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 36 очков. У «Амура» 27 очков и десятое место.

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