Татьяна Кошелева: Цель «Экзачибаши только одна – победа на ЧМ

Российская доигровщица «Экзачибаши»Татьяна Кошелева рассказала о задачах, которые ставятся перед командой на клубном чемпионате мира.

- Цель у моего клуба и у всей нашей команды только одна на этом турнире – победа. В таком мощном интернациональном составе хочется выиграть все. И было бы здорово стартовать в этом сезоне с победы! Про соперников могу сказать одно: здесь собрались одни из самых сильных клубов мира, и все хотят победить. Все будут играть с желанием и на максимуме, а вот что из этого выйдет, скоро увидим, - цитирует Кошелеву «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира среди клубных команд – международный турнир под эгидой ФИВБ среди сильнейших клубных команд пяти континентальных конфедераций. В этом году турнир пройдет в столице Филиппин Маниле с 18 по 23 октября 2016 года на «Азия Арене», вмещающей 15 тысяч зрителей.

Российская доигровщица Татьяна Кошелева подписала контракт с турецким «Экзачибаши» 10 июня 2016 года.