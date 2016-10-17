Решение об участии Калачева в матче «Ростов» – «Атлетико» будет принято в день игры

Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Тимофея Калачева.

- Вопрос участия Калачева в матче с «Атлетико» открыт. Полной ясности пока нет. Мы будем проводить лечебные процедуры и в день игры решим, сможет он принять участие в матче или нет.

Калачев получил травму еще в матче сборной Белоруссии против голландцев в первом тайме. Он думал, стоит попросить замену или нет, но в итоге доиграл встречу. Так что это последствия выступления за сборную, - рассказал Хохлов.

Напомним, из-за травмы Калачев не смог доиграть матч 10-го тура чемпионата России против московского «Спартака» (0:1).

Встреча «Ростов» – «Атлетико» состоится 19 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. После двух туров в активе российского клуба - одно очко.