«Югра»: Андрей Соколов утвержден главным тренером команды

Исполняющий обязанности «Югры» Андрей Соколов утвержден на посту главного тренера ханты-мансийской команды.

«У Андрея Павловича убрали приставку и.о. Такое решение было принято сегодня руководством клуба. Команда под началом Соколова показала достойный результат, о чем говорит недавняя выездная серия игр, в которой взяли 8 из 9 возможных очков», - комментирует генеральный менеджер ХК «Югра» Евгений Хацей», – говорится в сообщении на официальном сайте «Югры».

Напомним, Павел Езовских был уволен с поста главного тренера «Югры» 12 сентября после поражения «Югры» в гостях от «Сибири» 1:7. В тот же день на должность исполняющего обязанности главного тренера был назначен Андрей Соколов. Под руководством Соколова хоккеисты ханты-мансийского клуба выиграли семь из 14-ти матчей чемпионата КХЛ.