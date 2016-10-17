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Безбородов получит оценку «отлично» за матч «Спартак» – «Ростов»

Максим Кравченко
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Инспектор матча десятого тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» (1:0) поставит высокую оценку главному арбитру Владиславу Бебородову. В этом матче два игрока гостей получили красные карточки.

Как сообщает «СЭ», Безбородов получит отличную оценку – от 8,5 балла. Инспектором матча должен был быть Алексей Спирин, но он отравился, и его заменил Сергей Анохин. Напомним, что после матча тренер и игроки «Ростова» выражали недовольство судейством Безбородова. Они были недовольны удалением защитника Федора Кудряшова.

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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