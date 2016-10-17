Игорь Захаркин: Встречу начали сонными и чересчур академичными
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче с «Амуром».
- Мы начали очень плохо, были сонными, чересчур
академичными. Пожалуй, только в середине второго периода я увидел команду,
которая умеет двигаться, быстро переходить в контратаку, может угрожать воротам
соперника. Нам повезло, что мы забили две быстрые шайбы после 1:3. В третьем
периоде мы обычно умеем доигрывать матчи, тем более нам удалось забросить
четвёртую шайбу. К сожалению, это немыслимое удаление, совершенно не нужное и
никак не оправданное, привело игру к ничьей, и я рад, что мы первый раз в этом
сезоне выиграли по буллитам, - цитирует Захаркина официальный сайт уфимской команды.
Напомним, что «Салават Юлаев» вырвал в Хабаровске победу у «Амура» в серии послематчевых буллитов – 5:4.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Салават Юлаев - 4:5 Б. (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Зогорна 4:43 (1:0). Лепистё (Умарк, Хартикайнен), 7:45 (1:1 - бол.). Ушенин В. (Ли, Ушенин В.), 14:51 (2:1). Коларж (Рамстедт, Зогорна), 38:59 (3:1 - бол.). Капризов (Арзамасцев, Хрипунов), 39:15 (3:2). Макаров 39:34 (3:3). Бодров Е. (Лисин), 48:53 (3:4). Литовченко (Бывальцев, Зуб), 55:06 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Майоров - 4:5.
Место и дата
17 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция