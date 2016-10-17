Игорь Захаркин: Встречу начали сонными и чересчур академичными

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче с «Амуром».

- Мы начали очень плохо, были сонными, чересчур академичными. Пожалуй, только в середине второго периода я увидел команду, которая умеет двигаться, быстро переходить в контратаку, может угрожать воротам соперника. Нам повезло, что мы забили две быстрые шайбы после 1:3. В третьем периоде мы обычно умеем доигрывать матчи, тем более нам удалось забросить четвёртую шайбу. К сожалению, это немыслимое удаление, совершенно не нужное и никак не оправданное, привело игру к ничьей, и я рад, что мы первый раз в этом сезоне выиграли по буллитам, - цитирует Захаркина официальный сайт уфимской команды.



Напомним, что «Салават Юлаев» вырвал в Хабаровске победу у «Амура» в серии послематчевых буллитов – 5:4.

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