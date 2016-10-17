Забит Магомедшарипов: После допингового скандала Шлеменко будет мотивирован как никогда

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в лиге ACB, считает, что экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко может вернуть себе титул в организации.

22 октября рано утром по московскому времени Шлеменко проведет поединок в рамках шоу Bellator 162 против американца Кендалла Гроува.

«Если честно, не особо слежу за карьерой Шлеменко, но если будет время, посмотрю этот бой, если не в прямом эфире, то в записи. Считаю, что у Александра есть все шансы выиграть бой против Гроува. Как мы знаем, за время дисквалификации он не сидел без боев, выиграл Гран При M-1, так что соревновательная форма должна была сохраниться. Хоть я и не знаю, кто сейчас обладатель пояса в весовой категории 84 кг в Bellator, думаю, Шлеменко способен вернуть себе титул. После допингового скандала он будет мотивирован на это как никогда раньше», - сказал Магомедшарипов «Советскому спорту».

Напомним, что 32-летний Александр Шлеменко провел в профессиональной карьере 63 поединка по правилам ММА, в которых одержал 53 победы и потерпел девять поражений. Еще один победный бой против Мелвина Манхуфа носит статус «несостоявшийся» из-за того, что в организме россиянина после боя нашли следы запрещенных препаратов. Александр был дисквалифицирован Атлетической комиссией Невады на три года. За время наказания он не мог проводить поединки на территории США. Александр свою вину полностью отрицает и долгое время судился. В итоге, дисквалификацию сократили до одного года. За время отсутствия в Bellator, он принял участие в Гран-при M-1 Global: дважды сразился с Вячеславоми Василевским и оба боя выиграл (судейским решением и удушающим приемом).

33-летний Кендалл Гроув за свою карьеру провел 39 поединков, в которых одержал 23 победы при 15 поражениях. Также один бой носит статус «несостоявшийся».