Липницкая не выступит на Skate America-2016

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая исключена из списка участниц первого этапа серии Гран-при текущего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).



Причины отсутствия титулованной российской фигуристки среди участников Skate America, который пройдет 21-23 октября в Чикаго, пока не называются. Таким образом, единственной представительницей России на этом этапе станет Серафима Саханович.

В то же время, Липницкая находится в списке участниц московского этапа Гран-при, который пройдет с 4 по 6 ноября во дворце «Мегаспорт».