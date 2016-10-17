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Липницкая не выступит на Skate America-2016

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ISUКомментарии

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая исключена из списка участниц первого этапа серии Гран-при текущего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Причины отсутствия титулованной российской фигуристки среди участников Skate America, который пройдет 21-23 октября в Чикаго, пока не называются. Таким образом, единственной представительницей России на этом этапе станет Серафима Саханович.

В то же время, Липницкая находится в списке участниц московского этапа Гран-при, который пройдет с 4 по 6 ноября во дворце «Мегаспорт».

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