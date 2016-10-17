Маскерано и Неймар продлили контракты с «Барселоной»

«Барселона» объявила о продлении контрактов с двумя футболистами. Новые соглашения подписали защитник Хавьер Маскерано и нападающий Неймар.

Как сообщает официальный сайт «Барсы», Маскерано продлил контракт до 30 июня 2019 года. Соглашение Неймара будет действовать до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний Хавьер Маскерано провел восемь матчей за «Барселону». В активе 24-летнего Неймара восемь матчей и пять мячей при девяти голевых передачах.