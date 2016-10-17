Маскерано и Неймар продлили контракты с «Барселоной»
«Барселона»
объявила о продлении контрактов с двумя футболистами. Новые соглашения
подписали защитник Хавьер Маскерано и нападающий Неймар.
Как
сообщает официальный сайт «Барсы», Маскерано продлил контракт до 30 июня 2019
года. Соглашение Неймара будет действовать до 30 июня 2021 года.
В
текущем сезоне 32-летний Хавьер Маскерано провел восемь матчей за «Барселону».
В активе 24-летнего Неймара восемь матчей и пять мячей при девяти голевых
передачах.
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