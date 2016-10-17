Мисхат Фахрутдинов: Не уловили грань, когда соперник побежал

Главный тренер ХК «Амур» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».

- Мы не уловили грань, когда соперник побежал. Это началось в середине второго периода, когда стали играть чересчур академично, что мы никогда не делаем. В конце второго периода, ведя в счёте две шайбы, два острых укола пропустили. Это как раз следствие того, что мы отошли от своей игры, решили, что всё в порядке. Против такого грозного соперника, против такой атаки и такой обороны, которая умеет играть в атаке, это непозволительно. Хорошо, что потом вернулись и сравняли счёт, но, к сожалению, осадок остался.



- Почему вы не взяли видеопросмотр при третьей шайбе «Салавата Юлаева»?

- Мы уже после игры посмотрели. Там игрок тормознул в площади ворот и перепрыгнул через щитки вратаря. Сложно сказать, у нас была дальняя лавка, нам было не видно. Можно было бы предъявить претензии по взятию ворот, но для этого кто-то из наших игроков, которые находились на поле, должны были сказать нам об этом, - цитирует наставника «Амура» официальный сайт «Салавата».



Напомним, что «Салават Юлаев» вырвал в Хабаровске победу у «Амура» в серии послематчевых буллитов – 5:4.

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