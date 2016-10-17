Мисхат Фахрутдинов: Не уловили грань, когда соперник побежал
Главный тренер ХК «Амур» Мисхат Фахрутдинов поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Салаватом Юлаевым».
- Мы не уловили грань, когда соперник побежал. Это началось
в середине второго периода, когда стали играть чересчур академично, что мы
никогда не делаем. В конце второго периода, ведя в счёте две шайбы, два острых
укола пропустили. Это как раз следствие того, что мы отошли от своей игры,
решили, что всё в порядке. Против такого грозного соперника, против такой атаки
и такой обороны, которая умеет играть в атаке, это непозволительно. Хорошо, что
потом вернулись и сравняли счёт, но, к сожалению, осадок остался.
- Почему вы не взяли видеопросмотр при третьей шайбе «Салавата Юлаева»?
- Мы уже после игры посмотрели. Там игрок тормознул в площади ворот и перепрыгнул через щитки вратаря. Сложно сказать, у нас была дальняя лавка, нам было не видно. Можно было бы предъявить претензии по взятию ворот, но для этого кто-то из наших игроков, которые находились на поле, должны были сказать нам об этом, - цитирует наставника «Амура» официальный сайт «Салавата».
Напомним, что «Салават Юлаев» вырвал в Хабаровске победу у «Амура» в серии послематчевых буллитов – 5:4.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Салават Юлаев - 4:5 Б. (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Зогорна 4:43 (1:0). Лепистё (Умарк, Хартикайнен), 7:45 (1:1 - бол.). Ушенин В. (Ли, Ушенин В.), 14:51 (2:1). Коларж (Рамстедт, Зогорна), 38:59 (3:1 - бол.). Капризов (Арзамасцев, Хрипунов), 39:15 (3:2). Макаров 39:34 (3:3). Бодров Е. (Лисин), 48:53 (3:4). Литовченко (Бывальцев, Зуб), 55:06 (4:4 - бол.).
Победный буллит:
Майоров - 4:5.
Место и дата
17 октября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция