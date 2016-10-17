Гендиректор «Крыльев Советов»: Не думаем об увольнении Веркаутерена, намерены поддержать его

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков поделился своим мнением о результатах команды. Он отметил, что у них нет намерения увольнять главного тренера Франка Веркаутерена.

«Пока мыслей о каких-то изменениях в тренерском штабе нет. Мы уже были в подобных ситуациях. Команда еще не совсем притерлась, мы не реализуем свои моменты. В ближайшее время, буквально завтра-послезавтра, у нас запланирована командная встреча, встреча с главным тренером.

Собираемся пообщаться, узнать, что как, поддержать Франка Веркаутерена и футболистов. За результат ответственны все: и тренер, и игроки, и руководство, все едины. Истерии никакой нет», - цитирует Шишкова «Чемпионат.com».

«Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место в чемпионате России. В активе у команды шесть очков в десяти матчах.